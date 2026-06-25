Продажу спиртного запретят за час до начала гуляний Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Владивостока в День молодежи ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать на центральной площади в субботу, 27 июня, во время праздничных мероприятий. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ограничения вводятся на основании краевого закона № 536-КЗ от 2 декабря 2009 года. Продажу спиртного запретят за час до начала гуляний, на все время проведения праздника и еще в течение часа после его завершения. Требование распространяется на все торговые точки, расположенные ближе 100 метров от границ площади, где пройдет основная программа.

«Согласно документу, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания», – напомнили в администрации города.

В программе Дня молодежи – дневные активности, тематические площадки, фудкорт и вечернее выступление хедлайнеров на главной сцене. Организаторы призывают горожан и гостей столицы Приморья заранее планировать досуг с учетом временного запрета на продажу алкоголя в центре.

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