В Приморье опровергли информацию о скоплении автобусов на границе с Китаем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае официально опровергли сообщения некоторых СМИ о скоплении автобусов перед пунктом пропуска МАПП «Пограничный». В Уссурийской таможне заявили, что информация о длительном оформлении и очередях не соответствует действительности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На территории пункта пропуска и прилегающих территориях не зафиксировано массового скопления людей или транспорта. Движение через границу осуществляется в штатном режиме, сотрудники таможни и пограничной службы обеспечивают своевременную обработку документов. 23 июня через МАПП «Пограничный» проследовало 62 пассажирских автобуса и 1483 туриста. Для сравнения: в пиковый день 21 июля через этот же пункт прошло 67 автобусов и 1832 туриста.

Небольшое скопление автобусов утром наблюдается перед МАПП «Краскино», но оно связано с прибытием транспорта вне графика работы пункта. После открытия все машины оформляются оперативно. 23 июня через «Краскино» прошло 99 автобусов и 3143 туриста, а 14 июня – 121 автобус и 4342 туриста.

Также сообщается, что в связи с открытием нового пункта пропуска «Пограничный» с 27 по 29 июня пассажирское направление работать не будет. Грузовое направление 27 июня работает в штатном режиме, 28 июня – до 14:00 на выезд в Китай, 29 июня – с 17:00 по местному времени.

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