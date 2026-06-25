Поиски пропавших рыбаков на Камчатке перевели в режим попутного патрулирования Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке поиски троих рыбаков, чей катер перевернулся в Авачинском заливе, продолжаются в режиме попутного патрулирования. За три дня спасатели обследовали тысячи квадратных километров акватории и береговой линии, но людей найти не удалось. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Маршруты патрулирования маломерных судов скорректированы с учетом района происшествия. Спасатели и инспекторы используют беспилотные летательные аппараты для охвата большей территории. При наличии возможности проводится детальный осмотр и съемка акватории и береговой линии в высоком разрешении. В патрулировании задействованы суда поисково-спасательного отряда и Центра ГИМС.

За три дня авиация МЧС обследовала 2330 квадратных километров акватории Авачинского залива и около 500 километров прибрежной полосы. По воде обследовано около 550 квадратных километров прибрежной акватории и береговой линии в районе бухт Песчаной, Жировой, Лиственничной, Вилючинской, Опасной, Саботажной, Саранной, а также острова Старичкова. К сожалению, пропавшие рыбаки не найдены.

«В настоящий момент координатор поисково-спасательной операции – Морской спасательный подцентр – принял решение о переводе поиска в режим попутного. Кроме того, продолжает действовать радиограмма, ориентирующая мимо проходящие суда на осуществление поиска», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, информация о происшествии поступила ночью 23 июня, трое мужчин на катере вышли в Авачинский залив, и один из них сообщил о переворачивании судна.

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