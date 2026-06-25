На Камчатке троих браконьеров осудили за незаконный вылов лосося Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке Карагинский районный суд вынес обвинительный приговор трем местным жителям за незаконный вылов водных биологических ресурсов в местах нереста. Ущерб от их действий превысил 1 миллион рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что в августе прошлого года подсудимые на правом берегу реки Тымлат с помощью лодки с мотором и невода ловили лосось в нерестовый период и на миграционных путях к ним. Рыбаки действовали группой лиц по предварительному сговору. Часть нанесенного ущерба они погасили в ходе судебного разбирательства, однако общая сумма исковых требований прокурора составила почти 830 тысяч рублей.

Двоим осужденным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев. Третий фигурант приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Суд также удовлетворил исковые требования прокурора о возмещении ущерба почти на 830 тысяч рублей.

Лодка и руль-мотор, использовавшиеся при совершении преступления, изъяты и обращены в доход государства, невод уничтожен. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.