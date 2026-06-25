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НовостиОбщество25 июня 2026 23:42

Из Приморья выдворили 65 иностранцев за нарушение миграционного законодательства

Они были задержаны за административные правонарушения
Алина БОНДАРЕНКО
Из Приморья выдворили 65 иностранцев за нарушение миграционного законодательства

Из Приморья выдворили 65 иностранцев за нарушение миграционного законодательства

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД принудительно выдворили за пределы России 65 иностранных граждан. Все они были задержаны за незначительные административные правонарушения, не связанные с уголовными статьями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С начала года сотрудники управления составили около трех с половиной тысяч протоколов по «миграционным» статьям Кодекса об административных правонарушениях. Нарушители были помещены в центр временного содержания иностранных граждан в Артеме. После вынесения судебных решений им назначили наказание в виде штрафов и принудительного выдворения. Иностранцев в возрасте от 18 до 54 лет доставили в аэропорт Владивостока и посадили на рейсы, следующие на родину.

Административное выдворение не является синонимом понятия «депортация». Это принудительное перемещение через границу под контролем уполномоченных органов. Работа по пресечению нарушений миграционного законодательства ведется в рамках реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, утвержденной указом президента.

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