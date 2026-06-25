Из Приморья выдворили 65 иностранцев за нарушение миграционного законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД принудительно выдворили за пределы России 65 иностранных граждан. Все они были задержаны за незначительные административные правонарушения, не связанные с уголовными статьями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С начала года сотрудники управления составили около трех с половиной тысяч протоколов по «миграционным» статьям Кодекса об административных правонарушениях. Нарушители были помещены в центр временного содержания иностранных граждан в Артеме. После вынесения судебных решений им назначили наказание в виде штрафов и принудительного выдворения. Иностранцев в возрасте от 18 до 54 лет доставили в аэропорт Владивостока и посадили на рейсы, следующие на родину.

Административное выдворение не является синонимом понятия «депортация». Это принудительное перемещение через границу под контролем уполномоченных органов. Работа по пресечению нарушений миграционного законодательства ведется в рамках реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, утвержденной указом президента.

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