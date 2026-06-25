На Камчатке простятся с известным врачом-неврологом Алексеем Терешовым Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 23 июня ушел из жизни заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Алексеевич Терешов. Ему было 47 лет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Алексей Алексеевич посвятил медицине почти 17 лет. Он прошел путь от врача-невролога до руководителя одного из самых востребованных отделений больницы. Коллеги называют его высококвалифицированным специалистом, наставником для молодых врачей и авторитетом для всего медицинского сообщества региона. Его профессиональная деятельность отмечена ведомственными наградами, а главным признанием заслуг стали уважение коллег и благодарность пациентов.

В министерстве здравоохранения Камчатского края выразили соболезнования родным и близким. Прощание с врачом состоится в ближайшие дни.

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