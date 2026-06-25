Производители с Камчатки заплатят за поставку наваги с превышением мышьяка Фото: Андрей РЯБЦЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Камчатского края утвердил мировые соглашения по двум искам к местным производителям рыбопродукции. Причиной разбирательств стала поставка наваги с превышением предельно допустимой концентрации мышьяка. Ответчики признали требования истца на общую сумму более 7,5 миллиона рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Согласно материалам первого дела, в июле 2025 года предприятие заключило контракт с на поставку почти 30 тонн наваги стоимостью 3,86 миллиона рублей. Товар предназначался для отправки в Новосибирск. Однако лабораторные исследования показали превышение нормы по массовой доле мышьяка: 7,57 миллиграмма на килограмм при норме не более 5,0 миллиграмма на килограмм. Повторная проверка в Новосибирске выявила еще более высокий показатель - 13,9 миллиграмма на килограмм, что почти в три раза превышает допустимый уровень. Продукцию признали непригодной для употребления в пищу.

Аналогичная ситуация произошла с партией наваги от другого производителя. Товар объемом 15,6 тонн стоимостью 2,03 миллиона рублей также был произведен на заводе и показал те же нарушения по содержанию мышьяка. В обоих случаях Россельхознадзор выдал предписания не допускать продукцию в оборот.

Стороны представили на утверждение суда мировое соглашение. Производители обязались возместить расходы на утилизацию товара и оплатить задолженность в течение 20 рабочих дней. Производство по делам прекращено. Определения суда могут быть обжалованы в течение месяца.

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