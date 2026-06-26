В океанариуме Приморья поселилась самка королевского питона Капитолина Фото: Приморский океанариум

В океанариуме появился новый обитатель - королевский питон по имени Капитолина. Самку недавно привезли, она успешно перелиняла и теперь радует посетителей своей яркой окраской. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Королевские питоны считаются одними из самых маленьких представителей своего семейства: взрослая особь вырастает до полутора метров. За привычку сворачиваться в плотный шар при малейшей опасности этот вид прозвали «питон-мяч». В рационе у Капитолины живой корм - раз в две недели она получает одну целую мышь.

По одной из версий, название «королевский» этот вид получил благодаря традиции в некоторых районах Западной Африки, где знать носила таких змей как живые украшения на руках или шее. Несмотря на спокойный нрав, обращение с питоном требует осторожности: укус даже неядовитой змеи может быть болезненным и неприятным.

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