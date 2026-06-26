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НовостиПроисшествия26 июня 2026 0:41

Во Владивостоке директор стройфирмы получил условный срок за гибель работника

Трагедия произошла на строящемся жилом доме
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивостоке директор стройфирмы получил условный срок за гибель работника

Во Владивостоке директор стройфирмы получил условный срок за гибель работника

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке Советский районный суд вынес приговор руководителю строительной организации, допустившему нарушения правил безопасности, которые привели к гибели работника. Трагедия произошла на строящемся жилом доме, где мужчина упал с высоты и скончался на месте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что директор компании не организовал надлежащий контроль за соблюдением требований охраны труда. Он допустил к выполнению работ человека, не состоявшего в штате организации, без оформления трудовых отношений, необходимого обучения и инструктажа. Работник также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Нарушения требований трудового законодательства привели к несчастному случаю на объекте во Владивостоке.

В ходе предварительного слушания подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевшая сторона подтвердила, что ущерб полностью возмещен. Суд признал руководителя организации виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

При назначении наказания суд учел раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, а также иные смягчающие обстоятельства. Приговор вступил в законную силу.

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