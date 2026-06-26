Во Владивостоке директор стройфирмы получил условный срок за гибель работника Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке Советский районный суд вынес приговор руководителю строительной организации, допустившему нарушения правил безопасности, которые привели к гибели работника. Трагедия произошла на строящемся жилом доме, где мужчина упал с высоты и скончался на месте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что директор компании не организовал надлежащий контроль за соблюдением требований охраны труда. Он допустил к выполнению работ человека, не состоявшего в штате организации, без оформления трудовых отношений, необходимого обучения и инструктажа. Работник также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Нарушения требований трудового законодательства привели к несчастному случаю на объекте во Владивостоке.

В ходе предварительного слушания подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевшая сторона подтвердила, что ущерб полностью возмещен. Суд признал руководителя организации виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

При назначении наказания суд учел раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, а также иные смягчающие обстоятельства. Приговор вступил в законную силу.

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