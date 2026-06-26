В Приморье водитель уснул за рулем и врезался в грузовик, пострадал пассажир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае Ольгинский районный суд вынес постановление по делу водителя микроавтобуса, который уснул за рулем и совершил столкновение с грузовиком. Авария произошла в ноябре прошлого года на автодороге «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Водитель микроавтобуса нарушил требования правил дорожного движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика, в результате чего произошло столкновение. Пассажир микроавтобуса получил телесные повреждения, которые эксперты квалифицировали как легкий вред здоровью. Сам автомобилист пояснил сотрудникам полиции, что видел идущий впереди грузовик, но его сильно клонило в сон. На какой-то момент он уснул за рулем, а когда проснулся, до впереди идущей машины оставалось всего два метра. Предотвратить столкновение не удалось.

В суде и водитель, и пострадавший просили рассмотреть дело в их отсутствие. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к виновнику ДТП. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

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