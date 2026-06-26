На Камчатке 19-летний парень перевел мошенникам 1,7 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 19-летний житель Вилючинска стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 1,7 миллиона рублей. Молодой человек поверил злоумышленникам, представившимся сотрудниками «Госуслуг», Центробанка и силовых структур, и перевел все сбережения на «безопасные счета». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Звонки поступали с 21 апреля по 15 июня. Сначала неизвестные рассказали мужчине о необходимости пресечь утечку персональных данных и спасти деньги от мошенников. Затем с ним связался лже-сотрудник силовых органов, который сообщил, что его сбережения якобы пытаются перевести на финансирование ВСУ. Злоумышленник запугал молодого человека уголовным преследованием, заявив, что перевод будет совершен от его имени, и потребовал срочно перевести деньги на «безопасный счет», чтобы избежать ответственности. Под четким руководством «специалистов» доверчивый парень перевел на неустановленный счет 1,73 миллиона рублей.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Полиция призывает граждан быть бдительными. Сотрудники Госуслуг, ЦБ России и правоохранительных органов никогда не звонят с просьбой предоставить личные данные или совершить финансовые операции по телефону.

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