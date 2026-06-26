Во Владивостоке ретро-электричка ЭР-9 возобновит пляжные рейсы до Угольной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке с 4 июля по выходным дням начнет курсировать ретро-поезд серии ЭР-9, который будет доставлять жителей и гостей города к популярным местам отдыха. Винтажный состав будет работать до конца сентября по субботам и воскресеньям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Четырехвагонный электропоезд советского образца 1972 года выпуска будет отправляться от станции Владивосток в 10:27 и прибывать на станцию Угольная в 11:14. Обратно ретро-состав отправится с Угольной в 15:11 и прибудет во Владивосток в 16:00. Расписание составлено так, чтобы у пассажиров было достаточно времени для отдыха на пляже.

Напомним, электропоезд ЭР9ПК № 328 построен на Рижском вагоностроительном заводе. После восстановления деревянных скамеек, модернизации кабины управления и санитарных узлов состав получил вторую жизнь. В прошлом году он уже радовал пассажиров атмосферными поездками в течение всего пляжного сезона.

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