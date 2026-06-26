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НовостиОбщество26 июня 2026 2:43

Движение через переезд на Моргородке во Владивостоке закроют на ночь

Для спецтранспорта организуют технологический проезд
Алина БОНДАРЕНКО
Движение через переезд на Моргородке во Владивостоке закроют на ночь

Движение через переезд на Моргородке во Владивостоке закроют на ночь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на время плановых ремонтных работ будет полностью перекрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд Моргородок, расположенный на проспекте 100-летия Владивостоку. Ограничения введут ночью с 29 на 30 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Проезд через переезд будет закрыт с 21:00 до 06:00. Для спецтранспорта оперативных и аварийных служб при необходимости организуют технологический проезд. Водителей просят заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда на время проведения работ.

О возобновлении движения в штатном режиме сообщат дополнительно.

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