Движение через переезд на Моргородке во Владивостоке закроют на ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на время плановых ремонтных работ будет полностью перекрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд Моргородок, расположенный на проспекте 100-летия Владивостоку. Ограничения введут ночью с 29 на 30 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Проезд через переезд будет закрыт с 21:00 до 06:00. Для спецтранспорта оперативных и аварийных служб при необходимости организуют технологический проезд. Водителей просят заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда на время проведения работ.

О возобновлении движения в штатном режиме сообщат дополнительно.

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