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НовостиПроисшествия26 июня 2026 3:18

ОПГ легализовала больше 712 миллионов рублей на Камчатке

Участники группы действовали через подконтрольные юридические лица
Алина БОНДАРЕНКО
ОПГ легализовала больше 712 миллионов рублей на Камчатке

ОПГ легализовала больше 712 миллионов рублей на Камчатке

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завели уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с 2019 по 2025 год злоумышленники похитили более миллиарда рублей и отмыли свыше 712 миллионов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным следствия, участники группы действовали через подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Хищения осуществлялись путем обмана, деньги поступали на счета фирм-«однодневок», не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Чтобы скрыть происхождение средств, группа, используя служебное положение одного из участников, совершила более тысячи незаконных финансовых операций на сумму свыше 443 миллионов рублей, а также заключила три сделки почти на 270 миллионов рублей. Всего легализовано более 712 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств преступления. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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