ОПГ легализовала больше 712 миллионов рублей на Камчатке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завели уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с 2019 по 2025 год злоумышленники похитили более миллиарда рублей и отмыли свыше 712 миллионов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным следствия, участники группы действовали через подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Хищения осуществлялись путем обмана, деньги поступали на счета фирм-«однодневок», не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Чтобы скрыть происхождение средств, группа, используя служебное положение одного из участников, совершила более тысячи незаконных финансовых операций на сумму свыше 443 миллионов рублей, а также заключила три сделки почти на 270 миллионов рублей. Всего легализовано более 712 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств преступления. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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