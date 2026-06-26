Житель Приморья умер после удара в голову, нанесенного его сыном Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске по требованию прокуратуры заключен под стражу 36-летний местный житель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшем его смерть. Преступление произошло 13 июня 2026 года в квартире на улице Ленинградской. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес удар рукой в голову своему отцу. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и спустя девять дней скончался в больнице. Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Суд, учитывая позицию Уссурийской городской прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре.

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