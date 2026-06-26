В Тернейском округе Приморья 26 июня зафиксировали землетрясение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тернейском округе Приморского края утром 26 июня произошло ощущаемое сейсмособытие. По данным регионального информационно-обрабатывающего центра, подземные толчки зафиксированы в 160 километрах севернее села Усть-Соболевка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Землетрясение магнитудой 4.8 зафиксировано на глубине 30 километров. В населенных пунктах Усть-Соболевка, Максимовка и Светлая толчки ощущались силой до 3.4 балла. Разрушений зданий и нарушений работы систем жизнеобеспечения не зафиксировано.

Сильным землетрясением считаются сейсмособытия, ощущаемость которых начинается от 6 баллов и выше. Слабым землетрясением считаются сейсмособытия с ощущаемостью от 1 до 5 баллов. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки.

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