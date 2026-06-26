Единственная 100-балльница по обществознанию из Приморья хочет поступить в МГУ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморском крае единственный максимальный результат на ЕГЭ по обществознанию показала выпускница Центра образования «Интеллект» из Спасска-Дальнего Диана Ким. Девушка набрала 100 баллов, что стало итогом многолетней учебы, поддержки большой многодетной семьи и помощи педагога Ольги Гридневой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сама Диана признается, что ее интересы далеко не ограничиваются одним предметом. Она окончила с отличием детскую школу искусств по классу фортепиано, занимается вокалом, увлекается маркетингом, визажем и скрапбукингом. В будущем она мечтает связать свою жизнь с творческой и медийной сферой. Среди планов - поступление в МГУ или РУДН, изучение иностранных языков, развитие собственного блога и участие в общественных проектах.

Также она хочет поработать вожатой во Всероссийском детском центре «Алые паруса».

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