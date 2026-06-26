Во Владивостоке раскрыли убийство женщины в 2024 году

Следователи направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого. Фото: СКР Приморья

Следственные органы СКР по Приморскому краю завершили расследование обстоятельств исчезновения жительницы Владивостока, которая пропала в октябре 2024 года. По подозрению в совершении преступления задержан ее 54-летний супруг. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, женщина ушла из дома при неизвестных обстоятельствах, и ее местонахождение долго не удавалось установить. В ходе совместной работы следователей и полицейских вышли на след предполагаемого злоумышленника.

Мужчина был задержан, с ним провели допрос и проверку показаний на месте. В ходе этих действий фигурант подробно описал, как совершил убийство, и указал тайник, где спрятал останки тела супруги. Следователи направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

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