Более тысячи пациентов в год примет обновленное сосудистое отделение в Артеме

Ремонт провели в терапевтическом корпусе на Партизанской, 13. Фото: предоставлено медучреждением

В Артемовской городской больнице №1 после капитального ремонта открылось первичное сосудистое отделение. Ежегодно здесь смогут получать помощь свыше тысячи человек с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ремонт провели в терапевтическом корпусе на Партизанской, 13. Обновили инженерные сети, отопление, вентиляцию, электроснабжение и систему подачи кислорода. Отделение рассчитано на 35 коек. Теперь пациенты и медперсонал работают в светлых, просторных и комфортных условиях. Заведующая отделением Юлия Константинова отметила, что коллектив благодарен за возможность трудиться в таком современном пространстве.

Помимо ремонта, отделение полностью оснастили новой мебелью и оборудованием. Здесь появились функциональные кровати, холодильники, медицинские столы, а также тележки для транспортировки пациентов с гидроподъемником.

В Приморском крае действует система помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях: работают три региональных центра и семь первичных отделений в районных больницах. Только за 2025 год такую помощь получили более 20 тысяч жителей края. Обновление инфраструктуры в Артеме сделает лечение доступнее и комфортнее для местных жителей.

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