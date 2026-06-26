Олег Кожемяко оценил новые общественные пространства в Большом Камне

Впереди – комплексное развитие территории. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки проинспектировал обновленные территории Большого Камня – мемориал «Рубка», дворы на улице Академика Курчатова и новый парк «Андреевский» с видом на море. Глава региона подчеркнул, что такие проекты делают город привлекательным для жизни и работы, особенно для специалистов, переезжающих сюда из других регионов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мемориальный комплекс «Рубка» на въезде в город ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: в 2025 году за его обновление проголосовали более 3 тысяч местных жителей. Придомовые территории на улице Академика Курчатова привели в порядок по двум программам – «Благоустройство дальневосточных дворов» и «1000 дворов». Теперь вместо пустырей там обустроены парковки и удобные подъезды, а сам мемориал остается важной площадкой для городских праздников, включая День подводника.

Парк «Андреевский», открытый в начале июня, уже стал популярным местом отдыха. Там высажены кустарники и цветы, проложены дорожки, работают освещение и видеонаблюдение, есть детская и спортивная зоны, кафе и смотровая площадка с панорамным видом на море. Жители, впервые пришедшие в парк, отметили удобство для семейных прогулок и детей, а юная горожанка Елизавета похвалила качели, скамейки и цветы.

Губернатор добавил, что впереди – комплексное развитие территории, и важно сочетать благоустройство с социальными объектами, чтобы люди видели реальные перемены и хотели связывать свое будущее с Большим Камнем. Строительство парка стало возможным благодаря победе города в конкурсе проектов для Дальнего Востока, организованном по поручению президента при поддержке Минвостокразвития и КРДВ.

Всего в этом году в Приморье по инициативе главы региона реализуют программу «Большое благоустройство», объединяющую федеральные и краевые проекты. Планируется обновить более 600 объектов – парков, скверов, дворов и площадей по всему краю.

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