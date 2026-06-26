В Артеме задержаны подростки по подозрению в похищении 11-летнего мальчика

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае полицейские задержали троих жителей Артема в возрасте 17 и 18 лет. Их подозревают в том, что они против воли увезли школьника, связали его и нанесли травмы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным правоохранителей, в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что неизвестные посадили ее 11-летнего ребенка в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что подростка привезли в сарай, где злоумышленники связали его и причинили телесные повреждения, после чего скрылись. Мальчику удалось освободиться, добраться до дома и сообщить о случившемся родителям.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. Собранные материалы уже переданы в следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю для принятия процессуального решения. Возбуждено уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.