В Приморье возбудили дело о похищении 11-летнего мальчика

Всех подозреваемых задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело о похищении ребенка в городе Артеме. Фигурантами стали трое местных жителей, двое из которых несовершеннолетние. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, 24 июня 2026 года злоумышленники у дома на улице Ленина (поселок Заводской) применили насилие к 11-летнему мальчику, затолкали его в машину и отвезли в сарай. Там они связали ребенка скотчем и оставили одного. Потерпевший смог самостоятельно освободиться и убежать. Всех подозреваемых задержали, решается вопрос об их аресте. Следствие продолжается, оперативную помощь оказывают сотрудники полиции.

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