В Приморье потеплеет до +29 градусов днем 27 июня

Столбики термометров покажут ночью +11, +16, днем +23, +28 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 27 июня, погоду в регионе будет определять высотная ложбина, из-за чего местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а утром кое-где опустится туман. Ночью ветер ожидается слабым, днем – северным, умеренным. Столбики термометров покажут ночью +11...+16, днем +23...+28. При этом на восточном побережье будет прохладнее – всего +15...+20. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Во Владивостоке обещают переменную облачность: в начале ночи возможен небольшой дождь, но днем осадков не ожидается. Утром не исключен туман. Ветер сменится на северо-западный, умеренный. Температура ночью составит +15...+17°C, днем прогреется до +23...+25°C.

В Уссурийске также переменная облачность и небольшой дождь в начале ночи, днем сухо. Ветер северный, умеренный. Ночью +14...+16°C, днем воздух прогреется до +27...+29.

В Находке будет без осадков, переменная облачность, ветер днем юго-западный, умеренный. Ночью +15...+17, днем +26...+28. Вода в Амурском заливе прогрета до +19°C, в заливе Посьета – до +20, а у берегов Находки – всего +14.

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