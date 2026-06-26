На Сахалине этим летом откроют четыре пляжа

Взрослых просят не отпускать детей к воде без присмотра ни на минуту. Фото: МЧС Сахалина

С 1 июля начнут работу «Солнечный берег» в Углегорске и «Охота» в селе Охотское Корсаковского района. С 10 июля к ним добавятся пляжи в селе Стародубское Долинского района и в селе Яблочное Холмского района. Они станут единственными официальными местами для купания в области. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На всех пляжах до конца сезона каждый день будут дежурить спасатели и врачи. Однако в Центре ГИМС подчеркивают: главная ответственность за безопасность лежит на самих отдыхающих. Взрослых просят не отпускать детей к воде без присмотра ни на минуту. Специалисты напоминают, что беспечность у воды может привести к трагедии, поэтому пренебрегать правилами не стоит.

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