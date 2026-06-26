На Камчатке к поиску пропавших рыбаков подключили беспилотники

В общей сложности обследовано более 3300 километров акватории и береговой линии. Фото: МЧС Камчатки

В Авачинском заливе для обследования береговой линии привлекли беспилотную авиационную систему. За один день дроны проверили около семи километров побережья в районе бухты Саранной и мыса Опасного, где могли находиться трое мужчин, пропавших после опрокидывания лодки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, 26 июня катер БЛ-820 поисково-спасательного отряда во время планового патрулирования акватории скорректировал маршрут и начал попутный поиск рыбаков. Чтобы охватить большую территорию, к работе подключили беспилотники. Информация о происшествии поступила еще ночью 23 июня: трое мужчин вышли в залив на катере, после чего один из них сообщил, что судно перевернулось.

За все время спасательной операции были задействованы авиация МЧС, катера Государственной инспекции по маломерным судам и поисково-спасательного отряда, суда Морской спасательной службы «Капитан Мишин» и «Печак», рыболовецкое судно «Антарис», а также полиция и волонтеры. В общей сложности обследовано более 3300 километров акватории и береговой линии. С 25 июня поиск переведен в попутный режим по решению Морского спасательного подцентра, при этом радиограмма для проходящих судов продолжает действовать.

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