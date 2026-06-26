В Приморье с начала лета в ДТП погибли двое подростков

В группе риска находятся не только водители и пешеходы, но и дети-пассажиры. Фото: полиция Приморья

С 1 июня на дорогах Приморского края зарегистрировано 40 аварий с участием несовершеннолетних. Двое детей получили травмы, несовместимые с жизнью. Госавтоинспекция обратилась к родителям с призывом провести с детьми беседы о безопасности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Одна из трагедий произошла во Владивостоке. 15-летний велосипедист попал под машину 29 мая, а в начале июня скончался в больнице. Подросток проезжал нерегулируемый перекресток и проигнорировал знак «Уступите дорогу». После столкновения с автомобилем он получил тяжелую черепно-мозговую травму. На нем не было ни шлема, ни светоотражающих элементов, взрослые рядом не находились.

Второй случай зафиксирован 12 июня в селе Рощино Красноармейского района. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль. За рулем двухколесного транспорта сидел 15-летний подросток. Он не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди машины. Мотоцикл отец погибшего мальчика купил в марте этого года по договору купли-продажи за 50 тысяч рублей.

В группе риска, по данным полиции, находятся не только водители и пешеходы, но и дети-пассажиры. 20 июня в Пожарском округе столкнулись два транспортных средства. В аварии пострадали три человека, среди них девятимесячный малыш. Водитель, перевозивший ребенка, не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди трактора. Мальчик находился в салоне без детского удерживающего кресла, получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Всего с начала лета в ДТП пострадали 15 пассажиров автомобилей, 10 пешеходов, 9 водителей и 4 пассажира мототранспорта, 6 велосипедистов, а также водитель и пассажир средств индивидуальной мобильности.

Врио начальника управления Госавтоинспекции Приморья Юрий Колесников призвал родителей найти время для разговора с детьми. Он попросил проверить наличие светоотражателей на одежде и вещах, объяснить правила перехода дороги, напомнить, почему нельзя резко выбегать на проезжую часть. Также он посоветовал контролировать места для игр, не оставлять младшеклассников и дошкольников без присмотра, хранить ключи от машин и мотоциклов в недоступных местах и обязательно использовать автокресла при перевозке детей.

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