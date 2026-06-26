В Приморье осудят подростка, устроившего ДТП и бросившего пострадавшего друга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жуткая авария, которая могла закончиться смертью, произошла в Приморье еще в сентябре прошлого года, но только теперь лихач предстанет перед судом. Ночью 28 сентября 2025 года молодой водитель на Toyota Corolla на сильной скорости ехал со стороны Артема во Владивосток. На повороте на улицу Порт-Артурскую он потерял контроль над машиной - вылетел на «встречку», а потом и вовсе съехал на обочину, где врезался в стоящий полуприцеп WIELTON NS4P. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За рулем сидел 17-летний парень, у которого не было прав. А в салоне ехали еще трое подростков. И никто из них не был пристегнут. Удар был такой силы, что один из пассажиров получил тяжелые травмы. Но вместо того чтобы вызывать скорую и спасать товарища, водитель сбежал с места ДТП, бросив друга и остальных ребят.

Следствие уже направило дело в суд. Парню грозит серьезный срок: либо принудительные работы до пяти лет, либо колония до семи лет, плюс запрет на определенные действия на три года.

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