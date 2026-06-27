Супруга погибшего рабочего получит 1,5 миллиона рублей в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье суд встал на сторону вдовы, потерявшей мужа из-за халатности на производстве. Прокуратура Тернейского района проверила местную лесозаготовительную компанию и выяснила: на рабочем месте царил настоящий хаос, а технике безопасности здесь не учили. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Страшный случай произошел еще в октябре прошлого года. Мужчина трудился на лесопункте, где в тот день проводили демонтаж гидравлического цилиндра у погрузчика. Внезапно стрела огромной машины рухнула вниз и буквально зажала работника. От полученных травм он скончался на месте, не приходя в сознание.

Когда следователи начали разбираться в причинах случившегося, выяснилось, что руководство предприятия не обеспечило людям безопасные условия. Прокуроры обратились в суд, чтобы защитить права женщины, оставшейся без мужа. Суд постановил взыскать с организации-работодателя 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

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