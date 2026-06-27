Жильцы аварийного дома под Владивостоком ждут расселения четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Тавричанка Надеждинского района идет разбирательство вокруг старого дома на улице Суханова. Здание, построенное в 1939 году, еще в 2019-м официально признали аварийным - стены трещат, фундамент сыпется, и жить там попросту опасно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Однако чиновники не торопятся переселять людей в новые квартиры, несмотря на то, что суд уже два года назад вынес вердикт: предоставить благоустроенное жилье обязаны в течение двух месяцев.

Люди писали заявления в местную администрацию, в прокуратуру и краевые инстанции, но проблема не решалась. Один из жильцов напрямую написал Председателю СК России Александру Бастрыкину через его приемную во «ВКонтакте».

Глава ведомства дал указание исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления Анне Полонской завести уголовное дело.

Исполнение поручения Бастрыкина взято на особый контроль в центральном аппарате СК.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.