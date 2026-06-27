Пенсионерка пострадала от мошенников, желая записаться к врачу в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске пожилая женщина попалась на уловку аферистов, которые представились сотрудниками поликлиники. Бабушка хотела просто сходить к врачу, а в итоге лишилась всех сбережений. Сейчас полицейские ищут злоумышленников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все случилось в конце прошлой недели. На мобильный телефон 78-летней жительницы Уссурийска позвонила вежливая девушка и представилась работницей местной поликлиники. Она сказала, что для подтверждения записи к нужному специалисту нужно срочно назвать код из СМС. Потерпевшая действительно недавно записывалась на прием, поэтому не заподозрила подвоха и продиктовала цифры. Как выяснилось позже, это был ключ к ее аккаунту на «Госуслугах».

Получив доступ к личным данным, мошенники тут же организовали серию звонков от имени Центробанка и даже «сотрудников правоохранительных органов». В трубке строгие голоса убеждали перепуганную пенсионерку, что на ее имя пытаются оформить кредит, и чтобы спасти деньги, их нужно перевести на специальный «сберегательный счет» для декларирования.

В отделе МВД по городу Уссурийску уже завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.