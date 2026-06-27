Ярмарки выходного дня начали работу во Владивостоке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе во Владивостоке заработали продуктовые ярмарки, где местные фермеры и частные производители привезли самые свежие товары. В городе развернулись сразу несколько торговых точек. Власти обещают, что цены будут ниже магазинных, а качество - проверенное. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В субботу, 27 июня, прилавки с фермерской продукцией можно найти по двум адресам: в районе улицы Жигура, 2б, и на Верхнепортовой, 2г. Торговля стартует в 9 утра и продлится до восьми вечера. Ассортимент радует глаз: здесь есть парное мясо и рыбка, деревенское молоко, творог и сметана, разноцветные овощи с грядки, ароматный мед, хрустящие соленья из бочки и свежая выпечка. Как говорят сами продавцы, весь товар - с местных подворий.

В воскресенье, 28 июня, торговля тоже не стихнет: к уже имеющимся точкам на Жигура и Верхнепортовой добавится еще одна площадка - на Басаргина, 15. Время работы останется прежним. В мэрии напоминают, что ярмарки проводятся регулярно, чтобы горожане могли купить натуральные продукты по приемлемым ценам.

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