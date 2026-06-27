Инспекторы ГИМС выдвинулись на попутный поиск пропавших на Камчатке рыбаков Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке уже несколько дней спасатели прочесывают акваторию Авачинского залива в поисках трех мужчин, чей катер перевернулся еще в ночь на 23 июня. К операции подключили даже беспилотники и авиацию, но пока судьба рыбаков остается неизвестной. В субботу, 27 июня, инспекторы ГИМС вышли на патрулирование с особым заданием - они будут не просто следить за порядком, а вести попутный поиск пропавших. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия разыгралась в ночное время. Трое мужчин отправились на катере в залив, и в какой-то момент один из них успел сообщить по связи, что судно перевернулось. После этого связь оборвалась. На поиски бросили все силы: в небо подняли вертолеты МЧС, по воде курсировали спасательные катера и даже рыболовецкое судно «Антарис». В общей сложности обследовано более 3300 километров акватории и береговой линии, но результатов это пока не принесло.

Сейчас спасатели меняют тактику. Как пояснили в ведомстве, 25 июня координаторы из Морского спасательного подцентра решили перевести операцию в режим попутного поиска. Это значит, что теперь основные силы не прочесывают квадрат за квадратом, а осматривают акваторию во время плановых рейдов. В частности, на катере «Марлин» вышли инспекторы ГИМС, а с ними - спасатель с беспилотным летательным аппаратом. Дрон позволяет залетать в труднодоступные места и охватывать огромные территории с высоты.

Помимо этого, продолжает действовать радиограмма для всех судов, проходящих мимо залива. Капитанов просят внимательно смотреть по сторонам и сообщать о любых подозрительных объектах в воде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.