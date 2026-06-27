Пенсионер из Приморья потерял 300 тысяч рублей, планируя сделать внуку подарок Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель села Дубовый Ключ под Уссурийском хотел сделать дорогой подарок внуку, а в итоге лишился огромной суммы. 68-летний дедушка нашел в интернете объявление о продаже квадроцикла, оставил заявку и попался на крючок аферистов. Мужчина перевел половину стоимости техники, а когда попытался проверить отправку, продавец просто испарился. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось с обычного звонка в мессенджере. Неизвестный представился менеджером компании и предложил помочь с выбором модели. Пенсионеру понравился один из вариантов, и он согласился на онлайн-сделку с рассрочкой на 36 месяцев. По условиям, нужно было внести 50% предоплаты - это более 300 тысяч рублей. Лже-менеджер прислал реквизиты, и дедушка перевел деньги, думая, что оформляет покупку законно.

Чтобы усыпить бдительность, аферист даже записал видео упакованного товара, назвал адрес доставки и пообещал, что груз отправят в ближайшие дни. Вот только трек-номера для отслеживания покупателю так и не дали. На протяжении недели аферист сдвигал сроки отправки груза, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в отдел МВД.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.