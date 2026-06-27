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НовостиПроисшествия27 июня 2026 8:10

Пенсионер из Приморья потерял 300 тысяч рублей, планируя сделать внуку подарок

Аферист даже записал видео упакованного товара
Алина БОНДАРЕНКО
Пенсионер из Приморья потерял 300 тысяч рублей, планируя сделать внуку подарок

Пенсионер из Приморья потерял 300 тысяч рублей, планируя сделать внуку подарок

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель села Дубовый Ключ под Уссурийском хотел сделать дорогой подарок внуку, а в итоге лишился огромной суммы. 68-летний дедушка нашел в интернете объявление о продаже квадроцикла, оставил заявку и попался на крючок аферистов. Мужчина перевел половину стоимости техники, а когда попытался проверить отправку, продавец просто испарился. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось с обычного звонка в мессенджере. Неизвестный представился менеджером компании и предложил помочь с выбором модели. Пенсионеру понравился один из вариантов, и он согласился на онлайн-сделку с рассрочкой на 36 месяцев. По условиям, нужно было внести 50% предоплаты - это более 300 тысяч рублей. Лже-менеджер прислал реквизиты, и дедушка перевел деньги, думая, что оформляет покупку законно.

Чтобы усыпить бдительность, аферист даже записал видео упакованного товара, назвал адрес доставки и пообещал, что груз отправят в ближайшие дни. Вот только трек-номера для отслеживания покупателю так и не дали. На протяжении недели аферист сдвигал сроки отправки груза, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в отдел МВД.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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