Бастрыкин взял на контроль дело обманутых семей на Камчатке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Камчатки, мечтавшие о собственном доме, оказались на грани отчаяния. В 2024 и 2025 годах они заключили договоры с некой организацией на возведение частных домовладений, внесли крупные суммы, но строители так и не появились на участках. Все попытки добиться справедливости через местные инстанции провалились, и тогда люди написали коллективное обращение в Информационный центр Следственного комитета. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По факту мошенничества следователи уже завели уголовное дело. Ситуация вызвала широкий резонанс. Тогда на проблему обратил внимание сам председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого следственного управления Владимиру Кулакову срочно представить доклад о ходе расследования и конкретных мерах по возмещению ущерба пострадавшим семьям.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение этого поручения поставлено на строгий контроль в центральном аппарате.

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