Женщину в автомобиле едва не унесло течением на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке произошло ЧП, которое могло закончиться трагедией. В 10 километрах от села Оссора в Карагинском районе автомобиль застрял прямо во время пересечения реки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место немедленно выехали спасатели. Как сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, женщина, находившаяся в застрявшей машине, уже спасена сотрудниками Карагинского филиала поисково-спасательного отряда и доставлена в безопасное место в Оссору. К счастью, в происшествии никто не погиб.

Это происшествие случилось в разгар паводка, когда уровень воды в реках Камчатки достигает критических отметок. По данным УГМС, пик половодья ожидается 30 июня, а течение сейчас очень быстрое. Спасатели в очередной раз предупреждают водителей: попытки пересечь реки на автомобиле в такую погоду - это смертельный риск.

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