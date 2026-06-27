Пассажиры 12 часов вынуждены ждать вылета из-за задержек рейсов во Владивостоке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, в аэропорту Владивостока сразу два рейса ушли в вынужденный простой. Утренний борт на Хабаровск, который должен был отправиться в 8.00, теперь планируют поднять в воздух только в 20.00. А рейс на Южно-Сахалинск сдвинули с 13.05 на 20.05. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пассажиры уже знают об изменениях, и жалоб в прокуратуру пока не поступало. Приморская транспортная прокуратура уже взяла ситуацию под свой контроль. В здании аэровокзала даже развернули мобильную приемную, чтобы оперативно реагировать на возможные проблемы.

Если у пассажиров возникнут вопросы или они считают, что их права нарушаются, можно немедленно позвонить дежурному прокурору по телефону 8950-290-7033 или обратиться в Дальневосточную транспортную прокуратуру по номеру 8924-201-5760.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.