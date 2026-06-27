Поиски трех пропавших рыбаков продолжаются пятые сутки на Камчатке Фото: МЧС Камчатки

На Камчатке пятые сутки продолжаются поиски трех рыбаков, которые перевернулись на катере в Авачинском заливе еще в ночь на 23 июня. Спасатели не теряют надежды и ежедневно расширяют зону обследования. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

27 июня к работе подключили беспилотную авиационную систему Камчатского спасательного центра МЧС - дрон обследовал около шести километров береговой линии в районе бухты Саранной и мыса Опасного. Тем временем с катера «Марлин» удалось осмотреть еще 45 километров побережья бухт Саранной, Опасной и Жировой.

Напомним, трагедия разыгралась в ночное время: трое мужчин вышли в море, и в какой-то момент один из них успел сообщить, что их лодка перевернулась. Связь сразу оборвалась. За эти дни к операции привлекли вертолеты МЧС, спасательные и рыболовецкие суда, полицию и волонтеров. Всего обследовано около трех тысяч квадратных километров акватории и более 500 километров береговой линии, но следов пропавших пока не обнаружено. С 25 июня поиск переведен в попутный режим: основные силы теперь обследуют акваторию во время плановых рейдов.

Параллельно продолжает действовать радиограмма, которая ориентирует все проходящие мимо суда внимательно осматривать воду и берег.

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