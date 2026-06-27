Во Владивостоке проходит общегородской выпускной

В субботу, 27 июня, «Фетисов Арена» во Владивостоке превратилась в главную сцену для более чем пяти тысяч выпускников школ, колледжей, суворовских и нахимовских училищ. Масштабный «Приморский выпускной – 2026» прошел в рамках Дня молодежи и собрал не только вчерашних учеников, но и их родителей, педагогов и почетных гостей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ребят поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первый вице-мэр Владивостока Сергей Дмитриенко, депутаты и представители правительства, пожелав им удачи во взрослой жизни.

Для собравшихся подготовили насыщенную программу: живой концерт, ярмарку профессий и море позитивных эмоций. Кульминацией вечера стала церемония вручения аттестатов и дипломов лучшим выпускникам края. Особое внимание приковали к Артему Шунтову из лицея «Технический» - он стал первым и единственным во Владивостоке и во всем Приморье, кто набрал 400 баллов на ЕГЭ сразу по химии, русскому языку, профильной математике и физике. Всего из 65 высоких результатов по региону 45 принадлежат владивостокским выпускникам.

Праздник на этом не заканчивается - День молодежи продолжается на центральной площади города. Там работают арт-маркет, музей добровольчества и тематические площадки, а хедлайнерами станут стендап-комик Варвара Щербакова и певица Mary Gu.

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