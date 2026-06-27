СК опубликовал фото с места похищения 11-летнего мальчика в Приморье Фото: СУ СК России по Приморскому краю/@sledcom25

Следственный комитет Приморья опубликовал кадры с места шокирующего преступления в Артеме, где трое местных жителей похитили 11-летнего школьника. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На фото - хозяйственная постройка в поселке Заводской, куда злоумышленники вывезли ребенка 24 июня. На стенах видны следы борьбы. По данным следствия, ребенка насильно посадили в машину прямо на улице Ленина, увезли в это глухое место, где и заперли.

СК опубликовал фото с места похищения 11-летнего мальчика в Приморье Фото: СУ СК России по Приморскому краю/@sledcom25

Мальчику чудом удалось освободиться через час и добраться до дома, где он рассказал все матери. Женщина сообщила обо всем в полицию. Позже выяснилось, что это было не первое нападение: те же подозреваемые уже запирали за несколько дней до инцидента, но тогда он побоялся признаться родителям. В суде фигуранты - двое 17-летних подростков и их взрослый сообщник - заявили, что хотели всего лишь «проучить» мальчика за его поведение, и выразили раскаяние.

Суд, однако, счел доводы следствия весомыми и, поддержав прокуратуру, отправил всех троих под стражу. Двое из них уже имеют судимости. Прокуратура взяла расследование на особый контроль и пообещала дать оценку работе органов профилактики безнадзорности. Уголовное дело заведено по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц с применением насилия.

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