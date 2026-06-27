В Приморье потеплеет до +27 градусов 28 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, погоду в Приморском крае будет определять высотная ложбина, поэтому в регионе ожидается переменчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а утром в некоторых районах опустится туман. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ветер будет слабым до умеренного, что не помешает летнему теплу: ночью столбики термометров покажут +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Правда, на побережье будет прохладнее - всего +13...+18 градусов.

Во Владивостоке синоптики обещают переменную облачность, утром возможна морось и туман. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, но днем временами может усиливаться до сильного. Температура воздуха ночью составит +15...+17 градусов, днем - всего +16...+18 градусов. В Уссурийске будет суше и теплее: преимущественно без осадков, ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов. В Находке - переменная облачность, осадков не ожидается, ночью +14...+16, днем +20...+22 градуса при умеренном юго-восточном ветре.

Температура воды в заливах радует пловцов: в Амурском заливе - +20 градусов, в заливе Посьета - +21 градус. А вот в Находке вода еще холодная - всего +12 градусов.

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