Водитель иномарки протаранил три припаркованные машины в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. На улице Силина мужчина въехал в припаркованные иномарки, а затем отказался от медицинского освидетельствования. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась в районе дома № 137. 44-мужчина за рулем автомобиля Honda HR-V врезался в стоящие Toyota Camry и Toyota Vanguard. От удара запустилась цепная реакция: Toyota Vanguard по инерции покатилась вперед и протаранила микроавтобус Toyota Hiace. Никто из людей не пострадал, однако все машины получили механические повреждения.

«Водитель Honda HR-V от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В отношении автомобилиста полицейские составили административный протокол за невыполнение требования о прохождении проверки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.