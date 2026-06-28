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НовостиОбщество28 июня 2026 0:10

Полиция ищет повредивших стекло машины на Нейбута во Владивостоке

Проверку начали после появления публикации в социальных сетях
Алина ВЕСНИНА
Полиция ищет повредивших стекло машины на Нейбута во Владивостоке

Полиция ищет повредивших стекло машины на Нейбута во Владивостоке

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства порчи чужого имущества. Неизвестные разбили стекло у припаркованного автомобиля в одном из дворов на улице Нейбута. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об инциденте в Ленинском районе правоохранительные органы узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Их внимание привлекла публикация, в которой сообщалось о повреждении транспортного средства. Сотрудники ведомства начали разбирательство, чтобы выяснить, кто испортил машину.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские напоминают жителям города: если вы стали очевидцем правонарушения, об этом следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефонам 102 или 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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