Полиция ищет повредивших стекло машины на Нейбута во Владивостоке Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства порчи чужого имущества. Неизвестные разбили стекло у припаркованного автомобиля в одном из дворов на улице Нейбута. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об инциденте в Ленинском районе правоохранительные органы узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Их внимание привлекла публикация, в которой сообщалось о повреждении транспортного средства. Сотрудники ведомства начали разбирательство, чтобы выяснить, кто испортил машину.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские напоминают жителям города: если вы стали очевидцем правонарушения, об этом следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефонам 102 или 112.

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