Спасатели вывели мужчину из задымленного подъезда пятиэтажки на Камчатке

Пожарные вывели мужчину из задымленного подъезда пятиэтажки на Камчатке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали возгорание в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Огонь уничтожил часть помещения, однако находившийся внутри мужчина смог уцелеть. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Атласова поступило в 21:55. На вызов приехали 18 человек личного состава первой и специализированной пожарно-спасательных частей на четырех машинах. Во время разведки спасатели обнаружили в подъезде мужчину, который успел сам выйти из задымленной квартиры.

Спасатели вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам, госпитализация пострадавшему не понадобилась. В 22:21 специалисты локализовали пламя, а к 22:53 полностью его ликвидировали. Еще 15 минут потребовалось на удаление дыма.

«В кухне уничтожен пластиковый балконный модуль, повреждены вещи и бытовая техника на площади пять квадратных метров. Погибших нет», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Причины возникновения пожара в жилом доме выясняются.

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