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НовостиОбщество28 июня 2026 1:04

Спасатели вывели мужчину из задымленного подъезда пятиэтажки на Камчатке

Пожар произошел на улице Атласова 27 июня
Алина ВЕСНИНА
Пожарные вывели мужчину из задымленного подъезда пятиэтажки на Камчатке

Пожарные вывели мужчину из задымленного подъезда пятиэтажки на Камчатке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали возгорание в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Огонь уничтожил часть помещения, однако находившийся внутри мужчина смог уцелеть. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Атласова поступило в 21:55. На вызов приехали 18 человек личного состава первой и специализированной пожарно-спасательных частей на четырех машинах. Во время разведки спасатели обнаружили в подъезде мужчину, который успел сам выйти из задымленной квартиры.

Спасатели вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам, госпитализация пострадавшему не понадобилась. В 22:21 специалисты локализовали пламя, а к 22:53 полностью его ликвидировали. Еще 15 минут потребовалось на удаление дыма.

«В кухне уничтожен пластиковый балконный модуль, повреждены вещи и бытовая техника на площади пять квадратных метров. Погибших нет», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Причины возникновения пожара в жилом доме выясняются.

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