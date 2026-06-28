Очевидцы достали из воды тело утонувшего мужчины во Владивостоке Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 27 июня во Владивостоке утонул человек. Трагедия произошла во время купания в проливе Босфор Восточный, у берегов острова Елены. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жертвой несчастного случая оказался мужчина 1970 года рождения. Свидетелями случившегося стали другие люди, находившиеся поблизости. Очевидцы самостоятельно извлекли тело погибшего из воды. К сожалению, спасти жизнь человеку было уже невозможно.

«Тело погибшего было извлечено из воды очевидцами и передано сотрудникам полиции», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Теперь во всех деталях случившегося разбираются правоохранительные органы. Полицейским предстоит установить все обстоятельства трагедии и выяснить точные причины гибели человека во время купания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.