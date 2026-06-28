Из Приморья возобновили чартерные рейсы в китайский Яньтай Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» возобновляет полетную программу из международного аэропорта приморской столицы в китайский Яньтай. Первый самолет отправился 27 июня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прямые чартерные рейсы в Китайскую Народную Республику будут выполняться еженедельно по субботам. Отправление из аэропорта запланировано на 7:30 по местному времени. Авиаперевозчик планирует задействовать пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet. Время в пути до пункта назначения составит около двух часов и двадцати минут.

«Яньтай – городской округ в китайской провинции Шаньдун, на Шаньдунском полуострове. Живописный портовый город известен золотыми песчаными пляжами и уютными набережными», – рассказали в международном аэропорту Владивосток.

Этот населенный пункт считается экологически чистым городом-садом. Он также славится своими прекрасными природными пейзажами и большим количеством плантаций виноградников.

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