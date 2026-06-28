Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 4:03

Пенсионерка из Приморья отдала курьеру мошенников два миллиона рублей

Женщина обналичила все свои накопления
Алина ВЕСНИНА
Пенсионерка из Приморья отдала курьеру мошенников два миллиона рублей

Пенсионерка из Приморья отдала курьеру мошенников два миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уссурийске 78-летняя местная жительница лишилась более двух миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Женщина передала все свои накопления курьеру. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неизвестные рассказали пенсионерке, что от ее имени кто-то оформил доверенность. Они напугали женщину историей о том, что посторонние пытаются перевести ее деньги за границу. Чтобы якобы проверить и спасти средства, мошенники уговорили обналичить все сбережения и отдать их приехавшему курьеру. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также работа по установлению лиц, причастных к преступлению, поставлены на контроль», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она сразу обратилась за помощью в полицию. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.