Пенсионерка из Приморья отдала курьеру мошенников два миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уссурийске 78-летняя местная жительница лишилась более двух миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Женщина передала все свои накопления курьеру. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неизвестные рассказали пенсионерке, что от ее имени кто-то оформил доверенность. Они напугали женщину историей о том, что посторонние пытаются перевести ее деньги за границу. Чтобы якобы проверить и спасти средства, мошенники уговорили обналичить все сбережения и отдать их приехавшему курьеру. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также работа по установлению лиц, причастных к преступлению, поставлены на контроль», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она сразу обратилась за помощью в полицию. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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