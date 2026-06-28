Штраф за загрязнение бухты угольной пылью не удалось оспорить в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае торговый порт не смог оспорить крупный штраф за загрязнение акватории угольной пылью. Апелляционная инстанция обязала компанию выплатить компенсацию за нанесенный вред. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Экологическая проверка на предприятии прошла в 2024 году. Специалисты обнаружили, что система пылеподавления работает неэффективно. Заборы на территории оказались дырявыми, а подпорные стены держались с помощью монтажной пены.

Из-за нарушений угольная пыль попала в воду: площадь загрязнения только морской акватории составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Еще в январе суд первой инстанции поддержал надзорное ведомство и назначил штраф, но представители порта подали жалобу.

«Апелляционная инстанция подтвердила обязанность уплатить штраф в размере 73,4 миллиона рублей за загрязнение акватории бухты угольной пылью», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Судебное решение о взыскании многомиллионной суммы оставлено в силе. Транспортному предприятию придется в полном объеме заплатить за нанесенный природе урон.

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