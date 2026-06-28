Хотел купить юани и потерял 223 тысячи рублей житель Приморья

Хотел купить юани для поездки в Китай и потерял 223 тысячи житель Приморья Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном округе местный житель хотел купить юани для поездки в Китай, но наткнулся на мошенника и потерял больше 223 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

41-летний мужчина планировал поездку в соседнюю страну и решил обменять валюту через специальную группу в мессенджере. Он написал администратору чата и по его инструкции перевел 111,5 тысячи рублей.

Продавец сообщил, что деньги зависли из-за ошибки: покупатель якобы забыл указать номер заявки из четырех цифр. Чтобы завершить обмен, незнакомец попросил перевести ту же сумму еще раз. Мужчина поверил и отправил деньги снова. В итоге он не дождался никаких юаней, а собеседник просто удалил всю переписку и пропал.

«Слишком привлекательные предложения – это первый признак мошенничества. Не нужно полагаться на обмен через незнакомцев или чаты», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Поняв, что его обманули, мужчина пошел в полицию. Следователи уже завели уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут обманщика и просят жителей края менять деньги только в банках или других проверенных местах.

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