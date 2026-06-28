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НовостиОбщество28 июня 2026 8:30

Полиция нашла и наказала нарушителя тишины во Владивостоке

На громкие звуки пожаловалась местная жительница
Алина ВЕСНИНА
Полиция нашла и наказала нарушителя тишины во Владивостоке

Полиция нашла и наказала нарушителя тишины во Владивостоке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские нашли и привлекли к ответственности мужчину, который шумел возле стадиона «Динамо». На нарушителя спокойствия пожаловалась 30-летняя местная жительница. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стражи правопорядка отреагировали на обращение и установили личность любителя громких звуков. Им оказался 31-летний житель Надеждинского района. Сотрудники полиции разыскали мужчину и доставили его в отдел для разбирательств. Он полностью признал свою вину в нарушении покоя горожан.

«В отношении правонарушителя составлен административный протокол по Закону Приморского края "Нарушение тишины и покоя граждан"», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Теперь мужчине предстоит понести предусмотренное краевым законодательством наказание. Правоохранительные органы продолжают реагировать на жалобы жителей и следить за соблюдением порядка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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