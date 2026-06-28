Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве 13-летней давности на Чукотке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке коллегия присяжных признала двух жителей Анадыря виновными в похищении и жестоком убийстве. Расправа над молодым человеком произошла более 13 лет назад. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В декабре 2012 года двое пьяных мужчин похитили 26-летнего местного жителя и силой увезли его на берег Анадырского лимана. Там они жестоко его избили. От тяжелых травм он скончался на месте происшествия. Спустя годы следователям удалось собрать доказательства и довести дело до суда.

«Государственный обвинитель с учетом представленных доказательств предложил суду признать подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Присяжные выслушали все доводы и полностью согласились с обвинением. Теперь судье предстоит определить для мужчин конкретный срок в колонии. Окончательный приговор огласят позже.

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